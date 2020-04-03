Опубликован список лиц, которых Украина готовит для обмена с ОРДЛО
В список включено 16 человек
Журналисты обнародовали протокол заседания Трехсторонней контактной группы, в котором, в частности, приведен список лиц, которых Украина подготовила для обмена с ОРДЛО. Об этом сообщает издание "Клименко Time".
Там отметили, что несколько имен требуют уточнений. Впрочем, сам список включает 16 человек и выглядит так:
- Васин Олег Анатольевич, 19.07.1963 г.р.
- Колос (Колосов) Виктор Михайлович 11.10.1959 г.р.
- Лазаренко Алексей Александрович 13.10.1985 г.р.
- Ларкин Александр Михайлович (Николаевич), 23.02.1975 г.р.
- Скрипник Сергей Николаевич, 06.08.1970 г.р.
- Слатов Юрий Васильевич, 04.07.1965 г.р.
- Сустретов Сергей Сергеевич, 08.04.1987 г.р.
- Чигорян Виталий Валерьевич, 16.12.1991 г.р.
- Якоб Дмитрий Дмитриевич, 01.11.1978 г.р.
- Астахов Владислав Сергеевич, 27.02.1997 г.р.
- Бижко Дмитрий Андреевич, 23.11.1993 г.р.
- Бойко Ярослав Николаевич, 16.06.1992 г.р.
- Гогичаев Эльбрус Иванович 20.11.1960 г.р.
- Офлидис Дмитрий Константинович, 30.07.1984 г.р.
- Харитонов Леонид Владиславович, 04.09.1973 г.р.
- Яворчук Андрей Николаевич, 17.09.1972 г.р.
Когда именно должен пройти обмен, пока не сообщается.
Впрочем, во вторник, 31 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО может начаться в ближайшие 2 недели.