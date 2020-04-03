Опубликован список лиц, которых Украина готовит для обмена с ОРДЛО

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В список включено 16 человек

Журналисты обнародовали протокол заседания Трехсторонней контактной группы, в котором, в частности, приведен список лиц, которых Украина подготовила для обмена с ОРДЛО. Об этом сообщает издание "Клименко Time".

Там отметили, что несколько имен требуют уточнений. Впрочем, сам список включает 16 человек и выглядит так:

Васин Олег Анатольевич, 19.07.1963 г.р. Колос (Колосов) Виктор Михайлович 11.10.1959 г.р. Лазаренко Алексей Александрович 13.10.1985 г.р. Ларкин Александр Михайлович (Николаевич), 23.02.1975 г.р. Скрипник Сергей Николаевич, 06.08.1970 г.р. Слатов Юрий Васильевич, 04.07.1965 г.р. Сустретов Сергей Сергеевич, 08.04.1987 г.р. Чигорян Виталий Валерьевич, 16.12.1991 г.р. Якоб Дмитрий Дмитриевич, 01.11.1978 г.р. Астахов Владислав Сергеевич, 27.02.1997 г.р. Бижко Дмитрий Андреевич, 23.11.1993 г.р. Бойко Ярослав Николаевич, 16.06.1992 г.р. Гогичаев Эльбрус Иванович 20.11.1960 г.р. Офлидис Дмитрий Константинович, 30.07.1984 г.р. Харитонов Леонид Владиславович, 04.09.1973 г.р. Яворчук Андрей Николаевич, 17.09.1972 г.р.

Когда именно должен пройти обмен, пока не сообщается.

Впрочем, во вторник, 31 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО может начаться в ближайшие 2 недели.