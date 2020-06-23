Опрос: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют на выборах в Верховную Раду

Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" продолжает расти

Фото из открытых источников

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошло бы четыре партии. Традиционно лидерами являются "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По данным социологического опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", за "слуг" отдали бы свои голоса 30,5% респондентов. За ОПЗЖ Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука проголосовали бы 18,6%.

Еще двумя партиями, которые прошли бы в парламент стали "Европейская Солидарность" - 12% и ВО "Батькивщина" - 9,7%.

Остальные партии не преодолевают электоральный барьер, в частности, партия "Голос", по данным социологов, набрала бы всего лишь 2,1%.

Фото из открытых источников





Социологический опрос, проведенный Центром "Социальный мониторинг" проходил с 10 по 19 июня, всего было опрошено 3037 респондентов. Метод сбора информации осуществлялся путем личного интервью по месту жительства респондента. Стандартное отклонение: 1,1-1,9%.