Определены минимальные баллы по семи предметам ВНО для поступления в университеты

Абитуриенты, которые преодолели порог, могут участвовать в конкурсном отборе в вузы Фото из открытых источников

Больше всего абитуриентов не преодолели порог по истории Украины

В Украинском центре оценивания качества образования определили минимальные баллы по семи предметам ВНО для поступления в вузы. Об этом сообщает пресс-служба УЦОКО.

Как отмечается, на заседании 23 июля экспертная комиссия установила следующие пороговые баллы:

украинский язык и литература – 22, порог "сдал/не сдал" не преодолели 8,32% участников тестирования,

история Украины – 25, порог не преодолели 13,19%,

биология – 22, порог не преодолели 5,51%,

английский язык – 17, порог не преодолели 7,35%,

немецкий язык – 17, порог не преодолели 11,4%,

французский язык – 17, порог не преодолели 7,8%,

испанский язык – 17, порог не преодолели 11,3%.

Кроме этого, результаты ВНО по этим предметам по оценкам в 100–200 и 12 баллов (по предметам, результаты тестирования по которым засчитываются как оценки за ГИА) появятся на страницах участников ВНО 24 июля.

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Заметим, порог "сдал/не сдал" – это минимальное количество тестовых баллов, которое должны набрать участники, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов. Участвовать в конкурсном отборе в вузы могут только те абитуриенты, которые преодолели порог.

Напомним, ранее экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила минимальный (пороговый) балл для тестов ЗНО по математике и физике.

Также перед этим в Украинском центре оценивания качества образования заявляли о намерении снизить порог сдачи ВНО из-за эпидемии коронавируса в стране.