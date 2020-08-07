"Оппозиционная платформа - За жизнь": За попытку рейдерского захвата телеканала "112 Украина" Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а исполнители – понести уголовную ответственность

Прес-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

За попытку рейдерского захвата телеканала "112 Украина" президент Владимир Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а исполнители – понести уголовную ответственность. Об этом говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", обнародованном на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Попытка рейдерского захвата телеканала "112 Украина", которая была осуществлена Службой безопасности Украины и Офисом генерального прокурора по указанию Президента Украины В. Зеленского, свидетельствует о том, что власть готова на любые, самые незаконные и циничные шаги, чтобы ограничить свободу слова, расправиться с инакомыслием, обеспечить свою информационную монополию в преддверии выборов.

Действия руководства СБУ и Офиса генерального прокурора, направленные на арест корпоративных прав телеканала "112 Украина" и передачу их в управление АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений), являются противоправными и содержат признаки таких уголовных преступлений, как злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий работником правоохранительного органа, служебный подлог, злоупотребление влиянием (статьи 364, 365, 366, 369-2 Уголовного кодекса Украины), и других. Поэтому решение Шевченковского райсуда г. Киева, который отказал СБУ и Офису генпрокурора в аресте корпоративных прав телеканала, абсолютно справедливое и обоснованное.

Попытка рейдерского захвата осуществлялась в условиях беспрецедентного давления: год назад здание телеканала было обстреляно из гранатомета, и власть не только не нашла виновных в этом преступлении, но и не дала оценку данному террористическому акту, провоцируя безнаказанность и вседозволенность, которые сегодня проявляются в виде минирований, взрывов и захватов заложников. Многочисленные нападения и угрозы в адрес журналистов этого и других каналов, препятствование их работе также остаются безнаказанными. Более того, власть осуществляет политически мотивированное преследование собственника телеканала, члена Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" народного депутата Тараса Козака, открыв в отношении него несколько уголовных производств.

Все это позволяет говорить о системной кампании давления, конечными целями которой являются рейдерский захват данного канала и установление политической цензуры в стране в целом.

Международный редакционный совет телеканала "112 Украина", в состав которого, в частности, входят депутаты разных созывов Европарламента Нейтан Гилл (Великобритания), Арне Герике (Германия) и Дэвид Коберн (Великобритания), уже обратился к ряду международных организаций в сфере защиты прав журналистов с просьбой дать оценку таким действиям украинской власти.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" расценивает кампанию травли в отношении канала "112 Украина" и попытку его рейдерского захвата как важнейший элемент кампании по борьбе со свободой слова, развернутой Зеленским и его окружением. Подчеркиваем, что за совершение таких преступных действий Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а непосредственные исполнители – понести уголовную ответственность.