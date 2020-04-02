"Оппозиционная платформа - За жизнь": Власть и недоразвитые национал-радикалы сделали детей заложниками своей расправы над независимыми СМИ

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Власть и недоразвитые национал-радикалы сделали детей заложниками своей расправы над независимыми медиа. Об этом говорится в заявлении политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которое размещено на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Пандемия коронавируса и введенные в Украине карантинные меры сделали невозможным нормальный учебный процесс для украинских школьников и студентов. "112 Украина", NewsOne и ZIK принимают участие в проекте "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого телеканалы начнут транслировать видеоуроки для учеников 5–11 классов.

Участие этих телеканалов крайне важно для реализации проекта, поскольку они являются самыми крупными и узнаваемыми среди тех, кто по просьбе президента Зеленского согласился пожертвовать своим эфирным временем в интересах украинских школьников и их родителей. Ведь транслировать видеоуроки не согласились ни "1+1", ни ТРК "Украина", ни "СТБ", ICTV и "Новый".

Сегодня дети стали заложниками политических игрищ действующей власти, очередными жертвами борьбы со свободой слова. Лишение телеканала "112 Украина" цифровой лицезии (Т2) уже сделало его недоступным для миллионов телезрителей, как и отключение NewsOne от кабельных сетей. Расправа власти над телеканалами бьет по наименее защищенным гражданам – тем, кто не может смотреть обучающие видео, как и телеканалы "112 Украина" и NewsOne, в сети Интернет.

Однако даже гуманитарно-образовательный проект не дает покоя оголтелым русофобам и националистам. Так, директор одной из частных львовских школ – "Будокан" – прямо запретил учителям и детям смотреть трансляции, которые будут идти на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ответом властей на такое заявление было молчание. Видимо, и. о. министра, которая, напомним, курировала конкурс детского рисунка на тему дивизии СС "Галичина", как и директор вышеуказанного учебного заведения, считает, что детям лучше быть необразованными, но "патриотичными".

Молчание власти по этому вопросу, который находится под прямым патронатом президента Зеленского, напрямую указывает на ее слабость и неспособность организовать любой процесс без оглядки на позицию национал-радикалов.

Также против трансляции уроков выступил националист из партии Порошенко Владимир Вятрович, заявив, что трансляция видеоуроков – это приучение к тому, что "капитуляция – это хорошо, а Россия – друг-союзник?". Позиция Вятровича представляет интерес для психиатров, но общая тенденция очевидна. Такой подход вполне укладывается в их политику оболванивания населения.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что борьба власти с инакомыслящими, независимыми журналистами и СМИ, которая изначально была аморальной и незаконной, сегодня обернулась против украинских детей, их права на получение знаний, их права на достойную жизнь.

Наша партия категорически осуждает действия чиновников, ответственных за фактическое введение цезуры, запрещенной Конституцией Украины, и требует вернуть детям право свободно учиться, гражданам Украины – узнавать новости из независимых источников, а журналистам вернуть право на свободу слова.