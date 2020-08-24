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"Оппозиционная платформа - За жизнь": Вернем Украине настоящую независимость!

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет всех граждан Украины с Днем Независимости! Соответствующее обращение обнародовала пресс-служба политсилы. 

Приводим его текст дословно:

Обретение независимости и становление государства стало важнейшей вехой в истории украинского народа. Мы получили возможность жить по собственным правилам, строить свое государство и определять вектор его развития. Независимость дала нам права и свободы, о которых веками мечтал украинский народ.

Неоценим вклад каждого поколения в построение независимого украинского государства. Сегодня мы видим, как Украина теряет свою независимость. Все сильнее становится внешнее управление, все меньше прав и свобод у граждан. Седьмой год продолжается вооруженный конфликт на Донбассе. Украина теряет территории и людей. Авантюристы от политики раскалывают общество по языковому, религиозному и национальному признакам. Над страной нависла реальная угроза потери суверенитета, уничтожения демократии и установления диктатуры.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" восстановит настоящую независимость Украины. Мы сделаем все, чтобы вернуть мир в нашу страну. Мы прекрасно понимаем, что настоящая независимость невозможна без сильной и развитой экономики. А для этого необходимо сбросить ярмо внешних долгов, сохранить национальные богатства и поддержать отечественных производителей.

Восстановление независимости — это возвращение к ценностям, закрепленным в Декларации о государственном суверенитете Украины. Обеспечение гражданских, политических, социальных и культурных прав всех украинских граждан. Возвращение к внеблоковой политике — а это нейтральный статус и развитие взаимовыгодных экономических отношений с другими государствами.

Мы выступаем за полную смену внутренней и внешней политики. Мы реализуем Мирный и Антикризисный план и вернем Украине надежду и веру в будущее.

Для "Оппозиционной платформы - За жизнь" независимость — это, прежде всего, ответственность. Ответственность за страну и людей, за мир и благополучие, за возможность нормально жить и гордиться Украиной. Вместе мы этого обязательно добьемся! Украинский народ будет жить в успешном, независимом и мирном государстве!

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