"Оппозиционная платформа - За жизнь": Суд запретил распространять пасквиль Кипиани о Стусе со лживой информацией о Медведчуке

Фото из открытых источников

Очередная грязная провокация провалилась, отмечают в партии

Дарницкий районный суд г. Киева 19 октября 2020 года принял решение по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как отмечает пресс-служба политсилы, суд постановил, что в ряде фрагментов книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" нарушаются права Виктора Медведчука на уважение к достоинству, чести, неприкосновенности деловой репутации.

Также суд установил, что изложенная в книге информация о народном депутате является лживой и недостоверной.

Исходя из этого, суд постановил запретить распространять книгу до того, как указанные лживые фрагменты будут из нее изъяты.

Также автору книги Вахтангу Кипиани и ООО "Виват" при распространении информации, связанной с книгой под названием "Дело Василия Стуса", в прессе, на радио, телевидении, в сети Интернет и других СМИ запрещается использовать информацию, содержащуюся в разделе под названием "Уголовное дело № 5 – книга жизни и смерти Василия Стуса" и ряде других частей книги, которые дают возможность идентифицировать Виктора Медведчука как персонажа (действующее лицо) произведения без его согласия.

Кроме того, автор книги и издательство обязаны оплатить все судебные издержки.

Фото из открытых источников