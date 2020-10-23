"Оппозиционная платформа – За жизнь": СМИ, распространяющие фейки о Медведчуке понесут ответственность в соответствии с украинским законодательством

Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

СМИ, распространяющие фейки о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народном депутате Украины Викторе Медведчуке понесут ответственность в соответствии с украинским законодательством. Об этом говорится в заявлении политсилы.

Приводим его текст дословно:

23 октября 2020 года ряд СМИ, таких, как "Интерфакс-Украина", "Украинская правда", "РБК-Украина" безосновательно и руководствуясь примитивным политическим заказом распространили лживую информацию о том, что СБУ задержало участников организации (активистов) причастных к рейдерским захватам и протестным акциям, которые якобы имеют отношение к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" народному депутату Украины Виктору Медведчуку.

Подобные заявления являются циничной ложью и направлены на нанесение ущерба чести, достоинству и деловой репутации Виктора Медведчука, а также являются местью за его принципиальную позицию, касающуюся борьбы с внешним управлением Украиной, установления мира на востоке Украины, восстановление торгово-экономических отношений с Российской Федерацией, борьбой с дискриминацией русского языка.

Распространение данной лживой информации перед предстоящими выборами, назначенными на 25.10.2020, является частью грязной программы предвыборной борьбы, направленной на недопущение победы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на местных выборах.

Указанные выше средства массовой информации, а также те СМИ, которые распространят данную грязную фальшивку — будут нести ответственность в соответствии с украинским законодательством.