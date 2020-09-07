"Оппозиционная платформа - За жизнь": СБУ продолжает фальсификацию уголовных дел против Виктора Медведчука

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что Служба безопасности Украины продолжает фальсификацию уголовных дел против сопредседателя партии, народного депутата Виктора Медведчука. Текст соответствующего заявления опубликован на сайте политсилы.

Приводим его дословно:

5 февраля 2019 года под надуманным предлогом, с целью организации политической расправы, в отношении председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" было начато уголовное расследование за разработку Плана-концепции урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины и выступление на съезде партии с этим мирным планом.

Пытаясь собрать доказательную базу, назначили судебно-лингвистические экспертизы, поручив их экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

За полтора года расследования результаты многочисленных экспертиз, проведенных Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, подтвердили, что в действиях политика отсутствует состав какого-либо преступления. Сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством для проведения расследования, закончились, и дело подлежало прекращению, но вместо этого прокурор Процишен из прокуратуры города Киева инициировал продление срока следствия на 12 месяцев. Мотивом для такого продления так называемого расследования в определении суда от 13 августа 2020 года указано назначение в июне 2020 года "еще пяти судебно-лингвистических экспертиз, проведение которых уже поручено экспертам Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины".

Не вызывает сомнения, что проведение экспертиз в "правильном", своем, институте преследует преступную цель: фальсификацию нужного власти результата экспертиз в своем ведомственном экспертном учреждении.

Считаем эти действия, а также факты, указывающие на преступный сговор руководства СБУ и ГБР и заказной характер уголовных дел против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" В. Медведчука, звеньями одной цепи. 31 января 2020 года СМИ обнародовали запись разговора, в ходе которого глава СБУ Баканов обсуждает с Трубой, на то время директором ГБР, фальсификацию уголовного дела против Виктора Медведчука. Глава СБУ, как утверждают СМИ, заявил: "Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем (Зеленским. – Ред.) по поводу уголовных дел по Медведчуку, которые там есть. Он просто постоянно что-то говорит, и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, что, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях…".

Печерский районный суд г. Киева 16 июля 2020 года по указанному факту, содержащему признаки ряда тяжких государственных преступлений, обязал ГБР внести сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование правонарушений, предусмотренных статьей 344 ("Вмешательство в деятельность государственного деятеля") и статьей 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц.

Такие действия Уголовным кодексом Украины квалифицируются как подготовка к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенному с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, сопряженному с фальсификацией доказательств обвинения (часть первая статьи 14, часть вторая статьи 372).

Виновные в этих преступных действиях Президент Зеленский и руководитель СБУ Баканов должны понести заслуженное наказание.