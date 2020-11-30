"Оппозиционная платформа – За жизнь": Зеленский продолжает игнорировать нападения на журналистов, поощряя насилие национал-радикалов

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

Президент Владимир Зеленский продолжает игнорировать нападения на журналистов, поощряя насилие национал-радикалов в Украине. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Приводим его текст дословно:

28 ноября в центре Киева, на официальной церемонии с участием Президента Украины Владимира Зеленского, на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире было совершено нападение.

Эти экстремистские действия получили широкий информационный резонанс и вызвали решительное осуждение, в том числе стали темой для обсуждения на сегодняшнем согласительном совете в Верховной Раде Украины.

Однако ни Президент Зеленский, ни его окружение, которое готовило участие главы государства в данном мероприятии, никак не отреагировали на этот возмутительный случай препятствования журналистской деятельности, являющийся уголовным преступлением, ‒ ни сразу, ни через несколько дней после происшествия.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" категорически заявляет, что насилие в отношении журналистов продолжается потому, что в Украине нет прецедентов наказания за преступления против работников масс-медиа. Убийства и нападения на журналистов, блокирование их работы, угрозы сотрудникам, поджоги и обстрел из гранатомета телеканала "112 Украина", на который Президент также не посчитал нужным реагировать, стали нормой в нашей стране. И этот пожар насилия раздувает сама власть, освобождая из-под стражи и откровенно покрывая преступников, как это было с представителями "Нацкорпуса", которые на трассе Киев ‒ Харьков обстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь", зверски избивали и пытались сжечь заживо его пассажиров.

Цинично продолжая политику Порошенко в отношении СМИ и оппозиционных журналистов, Зеленский и его окружение с первых дней демонстрировали презрительное отношение к работникам средств массовой информации, заявляя: "…Мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов".

Отсутствие понимания важности свободы слова и защиты общественного порядка стало визитной карточкой нынешней власти. Это не только невыполнение предвыборных обещаний самим Зеленским и его партией "Слуга народа", но и прямое предательство интересов и надежд 73% избирателей, которые доверили ему судьбу страны.