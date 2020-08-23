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"Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравляет харьковчан с Днем города!

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" поздравляет жителей Харькова с Днем города! Об этом сообщает пресс-служба политсилы

Сегодня первая столица Украины, индустриальный, образовательный и научный центр страны – Харьков – празднует День города и День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Жители Харькова сейчас стойко и последовательно отстаивают свои права: право на использование русского языка, право свободно отмечать праздники, за которые проливали кровь их отцы и деды. Харьковчане поддерживают идею восстановления экономических отношений с Российской Федерацией и многие другие основополагающие идеи партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Наша партия приветствует жителей Харькова, поздравляет их с двойным праздником, желает развития и укрепления этому городу, счастья и достатка харьковчанам. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное для защиты их прав, повышения благосостояния и обеспечения их социальной защиты.

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