ООН назвала дискриминацией установление приложения "Дій вдома" при пересечении КПВВ на Донбассе

В ООН выступили против требования установления приложения "Дій вдома" для пересечения КПВВ на Донбассе Фото из открытых источников

Не все граждане могут купить себе смартфон, чтобы установить мобильное приложение

Мониторинговая миссия ООН назвала дискриминационным требование установить приложение "Дій вдома" для граждан, которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время брифинга 22 сентября.

По ее словам, это ограничивает права тех граждан, которые не могут позволили купить себе смартфон, чтобы установить мобильное приложение.

"Лица, которые въезжали на территорию, контролируемую правительством, должны были установить мобильное приложение "Дій вдома", что, по сути, было дискриминацией в отношении лиц, которые не могли себе позволить смартфоны", - отметила Матильда Богнер.

Таким образом лица, которые хотели пересечь линию соприкосновения, но не могли выполнить установленные требования, были вынуждены ночевать под открытым небом перед или неподалеку от КПВВ. В результате тысячи людей, особенно те, которые не имели регистрации проживания на территории, которая контролируется правительством, по сути оказались лишенными возможности пересечь линию соприкосновения.

Напомним, ранее на Донбассе из-за сбоя в работе карантинного приложения "Дій вдома" замедлился пропуск граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда и образовались очереди.

К слову, с 1 сентября на Донбассе был изменен режим работы КПВВ. В частности, пропускные операции через пункты пропуска осуществляются ежедневно с 07:00 до 18:30, однако в сторону ОРДЛО после 18:00 граждан не пропускают.