ООН: Изменение климата увеличивает число природных катастроф

Из открытых источников

Количество стихийных бедствий с 2000 года удвоилось. Эксперты ООН пришли к выводу, что главная причина этого - климатические изменения

Изменение климата - главная причина удвоения количества природных катастроф с 2000 года, говорится в докладе Бюро ООН по сокращению риска бедствий (UNISDR), обнародованном в Женеве по случаю празднования 13 октября Международного дня по уменьшению опасности бедствий, передает DW.

Как отмечается, с 2000 по 2019 год Бюро ООН зарегистрировало во всем мире 7348 крупных природных катастроф - почти вдвое больше, чем за период с 1980 по 1999 год. Почти три тысячи бедствий произошли в Азии, 1800 - на американском континенте и около одной тысячи - в Африке. Значительно возросло количество землетрясений, цунами и катастроф, вызванных главным образом климатическими изменениями, - с 3600 до почти 6600.

В то же время сообщается, что от одних только волн экстремальной жары умерло 165 тысяч человек, всего же от природных катастроф пострадало 4,2 млрд человек, что на один миллиард больше, чем за предыдущее двадцатилетие. Экономические убытки от бедствий достигли 3 триллионов долларов. По мнению авторов доклада, реальные убытки, очевидно, значительно выше, поскольку многие страны, особенно в Азии и Африке, не публикуют данных об экономических последствиях природных катастроф.

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"Мы разрушаем, прекрасно осознавая, что мы делаем. Это - единственный вывод, который можно сделать, проанализировав катастрофы последних 20 лет", - констатировала глава Бюро ООН по сокращению риска бедствий Мами Мизутори. Она призвала правительства прилагать более энергичные усилия для предотвращения климатических рисков.

"Очень важно прислушиваться к научным знаниям и предупреждениям и, соответственно, инвестировать в предотвращение, адаптацию к климатическим изменениям и подготовку к природным катастрофам", - подчеркнула Мизутори.

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