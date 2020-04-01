Онлайн-уроки для учащихся 5-11 классов на карантине: Минобразования опубликовало расписание
На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы
С 6 апреля для учеников 5-11 классов со всей страны начинается проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки во время карантина.
В связи с этим МОН решило опубликовать расписание занятий и где именно их можно будет посмотреть.
Так, за классами закреплены следующие телеканалы:
- 5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украина
- 6 класс – ZOOM и News One
- 7 класс – ZIK
- 8 класс – Индиго и УНИАН
- 9 класс – Рада и RU:Культура
- 10 класс – UA:Первый
- 11 класс – М1
Нажав на активную ссылку можно найти расписание предметов на неделю.
К слову, уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.
На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше освоить материал. Задания будут даваться по самым распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.
Съемки уроков происходят в Новопечерской школе Киева.
Известно, что в съемках уроков принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены - они отвечают на вопросы, решают задачи, проводят опыты вместе с учителями.
В целом, будут транслироваться уроки по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.
Как сообщалось ранее, глава государства Владимир Зеленский предложил руководителям украинских каналов транслировать телеуроки для учащихся 5-11 классов.