Онлайн-уроки для учащихся 5-11 классов на карантине: Минобразования опубликовало расписание

Фото из открытых источников

На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы

С 6 апреля для учеников 5-11 классов со всей страны начинается проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки во время карантина.

В связи с этим МОН решило опубликовать расписание занятий и где именно их можно будет посмотреть.

Так, за классами закреплены следующие телеканалы:

Нажав на активную ссылку можно найти расписание предметов на неделю.

К слову, уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше освоить материал. Задания будут даваться по самым распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.

Съемки уроков происходят в Новопечерской школе Киева.

Известно, что в съемках уроков принимают участие украинские звезды: ведущие, музыканты, актеры, спортсмены - они отвечают на вопросы, решают задачи, проводят опыты вместе с учителями.

В целом, будут транслироваться уроки по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии.

Новости по теме: Шмыгаль хочет перевести Кабмин на дистанционную работу во время эпидемии коронавируса

Как сообщалось ранее, глава государства Владимир Зеленский предложил руководителям украинских каналов транслировать телеуроки для учащихся 5-11 классов.