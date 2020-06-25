Ольга Шарий об избиении члена партии в Харькове: Мы требуем реакции президента
Полиция старается спрятать всех представителей партии Шария, но не явно противостоять Национальному корпусу. Об этом заявила журналист Ольга Шарий.
"Час назад мы брали комментарий у представителя полиции в Харькове. Они говорят – мы будем заниматься, мы будем искать. Стандартные фразы. Я считаю, что, когда уже на наших представителей объявлена охота, мы не хотим обойтись комментариями какого-то рядового чиновника, мы хотим, чтобы наконец-то была реакция Офиса президента, самого президента, который записывает видосики в чатики со смешками. Мы хотим, чтобы наконец-то отреагировал министр внутренних дел, потому что наших людей уже открыто убивают. Нацкорпус открыто призывал убивать наших людей. Для нас сейчас шок, почему до сих пор не задержаны те люди – Немичев, Жорин, учитывая то, что пострадавший написал, за час написал заявление в полицию именно на этих людей. Они не арестованы, не задержаны, мы не видим никакой реакции со стороны верхушки власти. Власть никак не реагирует на убийство по каким-то политическим взглядам", - сказала она.
Шарий рассказала, что были обращения к правоохранителям с просьбой о защите.
"Мы еще вчера знали, что Нацкорпус будет идти к нашим офисам в Запорожье и Харькове. Сегодня после этого инцидента со мной связалась представитель нашей запорожской ячейки и сказала, что со мной хочет поговорить представитель Национальной полиции Запорожья. Он мне сказал: "Отмените приезд своей охраны в Запорожье. Мы сделаем все возможное". Я говорю: "Подождите, вы сделаете так, чтобы Нацкорпус не шел к нашему офису? Вы препятствуете этому?". На что я поняла, что полиция ничего делать не будет. Им легче убрать нас из офиса, убрать нашу охрану, а с Нацкорпусом, который придет и будет бить, громить, разрисовывать, поджигать, они ничего делать не будут, а просто посмотрят, может сделают что-то, чтобы весь дом не загорелся, но препятствовать им не будут. Это позиция всей Национальной полиции – они хотят спрятать нас и сделать так, чтобы мы не выходили на улицу вообще, даже по одному. Просто сидите дома, как мыши, а эти пусть ходят, пусть нападают. Касательно обращения в Нацполицию – конечно, они были, все ячейки поддерживают контакт с Нацполицией, но Нацполиция никак не реагирует", - указала она.
Журналист уточнила, что дело об избиении члена партии квалифицировали как хулиганство, при том, что его битами били.
Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария.
Пострадавшего парня зовут Никита. Уточняется, что 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего в его адрес начали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через пару часов его пытались убить.
Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. На данный момент он в тяжелом состоянии в реанимации.
В эфире телеканала ZIK сам Анатолий Шарий открыл новые подробности случившегося.