Ольга Шарий об избиении члена партии в Харькове: Мы требуем реакции президента

Ольга Шарий Скриншот видео

Полиция старается спрятать всех представителей партии Шария, но не явно противостоять Национальному корпусу. Об этом заявила журналист Ольга Шарий.

"Час назад мы брали комментарий у представителя полиции в Харькове. Они говорят – мы будем заниматься, мы будем искать. Стандартные фразы. Я считаю, что, когда уже на наших представителей объявлена охота, мы не хотим обойтись комментариями какого-то рядового чиновника, мы хотим, чтобы наконец-то была реакция Офиса президента, самого президента, который записывает видосики в чатики со смешками. Мы хотим, чтобы наконец-то отреагировал министр внутренних дел, потому что наших людей уже открыто убивают. Нацкорпус открыто призывал убивать наших людей. Для нас сейчас шок, почему до сих пор не задержаны те люди – Немичев, Жорин, учитывая то, что пострадавший написал, за час написал заявление в полицию именно на этих людей. Они не арестованы, не задержаны, мы не видим никакой реакции со стороны верхушки власти. Власть никак не реагирует на убийство по каким-то политическим взглядам", - сказала она.

Шарий рассказала, что были обращения к правоохранителям с просьбой о защите.

"Мы еще вчера знали, что Нацкорпус будет идти к нашим офисам в Запорожье и Харькове. Сегодня после этого инцидента со мной связалась представитель нашей запорожской ячейки и сказала, что со мной хочет поговорить представитель Национальной полиции Запорожья. Он мне сказал: "Отмените приезд своей охраны в Запорожье. Мы сделаем все возможное". Я говорю: "Подождите, вы сделаете так, чтобы Нацкорпус не шел к нашему офису? Вы препятствуете этому?". На что я поняла, что полиция ничего делать не будет. Им легче убрать нас из офиса, убрать нашу охрану, а с Нацкорпусом, который придет и будет бить, громить, разрисовывать, поджигать, они ничего делать не будут, а просто посмотрят, может сделают что-то, чтобы весь дом не загорелся, но препятствовать им не будут. Это позиция всей Национальной полиции – они хотят спрятать нас и сделать так, чтобы мы не выходили на улицу вообще, даже по одному. Просто сидите дома, как мыши, а эти пусть ходят, пусть нападают. Касательно обращения в Нацполицию – конечно, они были, все ячейки поддерживают контакт с Нацполицией, но Нацполиция никак не реагирует", - указала она.

Журналист уточнила, что дело об избиении члена партии квалифицировали как хулиганство, при том, что его битами били.

Напомним, в Харькове в ночь с 24 на 25 июня неизвестные с битами напали на сотрудника партии Шария.

Пострадавшего парня зовут Никита. Уточняется, что 17 июня он вел колонну в Киеве, после чего в его адрес начали поступать угрозы со стороны Нацкорпуса. Через некоторое время парень обратился в полицию за помощью, а уже через пару часов его пытались убить.

Неизвестные с битами застали сотрудника партии Шария возле его дома, когда он был один. Били преимущественно по голове. На данный момент он в тяжелом состоянии в реанимации.

В эфире телеканала ZIK сам Анатолий Шарий открыл новые подробности случившегося.