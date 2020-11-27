Ольга Богомолец заявила о необходимости восстановления в Украине воинского долга врачей

Бывшая народная депутат рассказала, что подавала подобный закон в парламент, однако он не был подписан президентом

Если бы в Украине было желание у президентов сделать реально сильное государство, они вернули бы воинский долг врача.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" телеканале ZIK заявила заслуженный врач Украины, народный депутат Украины VIII созыва Ольга Богомолец.

Ольга Богомолец отметила, что Украина могла бы воспользоваться опытом Израиля, где каждый медицинский работник - военнообязанный, в частности, и для преодоления пандемии коронавирус.

"В Израиле все врачи являются военнообязанными. Там каждая больница в течение 5 минут превращается в военный госпиталь, каждый врач проходит военную выучку и знает, как бороться что с массовым поражениями, что с эпидемиями", – отметила гостья ток-шоу.

Она также добавила, что лично получала военную подготовку и является капитаном медицинской службы, поэтому считает, что Украина для построения реально сильного государства должна вернуть воинский долг врача.

"Это моя личная позиция. Я подавала этот закон в парламент. Мало того, он был поддержан парламентом относительно того, чтобы медик шел в медицинский университет не делать маникюр, а чтобы он понимал, что в случае, если в моей стране беда, я за эту беду буду нести ответственность. Закон был поддержан парламентом по возвращению военных кафедр в медицинские вузы. Тогда каждый врач имел бы воинское звание. Но он не был подписан президентом только потому, что министр обороны сказал, что у нас много военных медиков и они нам не нужны", – рассказала Ольга Богомолец и добавила, что такой поступок министра обороны совсем не отвечал государственной позиции.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какой должна быть минимальная зарплата украинского врача.

Добавим, сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что полное и немедленное финансирование медицины и наведение порядка в области медицины, а не запуск чат-ботов, должны быть сегодня в приоритете власти.