Олег Ширяев: В отношении праворадикалов начал действовать Закон

Олег Ширяев 057.ua

В отношении представителей Национального корпуса, совершивших вооружённое нападение на членов Гражданского движения "Патриоты – за жизнь" украинская Фемида стоит на позиции Закона.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил региональный руководитель движения "Патриоты – за жизнь" Олег Ширяев.

"Двоих радикалов сегодня апелляционный суд оставил под арестом. По нашей информации, под стражей останутся все 15 арестованных нападавших. Я считаю, что сегодня был рубикон. Последние 6 лет радикалы совершали разные преступления, за которые ни разу не привлекались к ответственности, а сейчас начал действовать закон. И наша организация противостоит этим разгулявшимся праворадикалам в законном ключе", - сказал он.

Олег Ширяев также отметил, под зданием суда в Харькове, где рассматривалась жалоба на меру пресечения, проходила акция протеста.

"Под судом митинговали около 50 представителей Нацкорпуса и несколько депутатов "Европейской Солидарности", что подтверждает соучастие Порошенко в преступлениях радикалов. Ведь во времена своего президентства он потворствовал созданию таких преступных организаций, которые занимаются криминалом и политическими заказами", - сказал он.

Говоря о действиях правоохранителей, Олег Ширяев отметил: "Мы ходом расследования удовлетворены. 15 человек сейчас в тюрьме и еще в отношении 30-ти человек ведутся следственные действия. Сотрудники Нацполиции и дальше будут работать по задержанию и предъявлению подозрений всем причастным к этому преступлению", - подчеркнул он.