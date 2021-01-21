Олег Ширяев: Трагедию в Харькове спровоцировал тарифный геноцид

Олег Ширяев Фото из открытых источников

Трагедия в доме престарелых в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человек, произошла по вине властей, устроивших тарифный геноцид. Об этом региональный руководитель Гражданского движения "Патриоты – За Жизнь" Олег Ширяев заявил в четверг на месте трагедии.

"Почему случилось возгорание? Оно напрямую связано с повышением тарифов. Пенсионеры здесь замерзали, умирали от холода, и были вынуждены пользоваться дешёвыми китайскими обогревателями. Из-за этого и случилось возгорание, которое закончилось трагедией национального масштаба", - сказал он.

Олег Ширяев также сообщил, что "Патриоты – За Жизнь" готовы оказать помощь спасателям и пострадавшим.

"Наши активисты сразу же приехали сюда. Мы привезли тёплые вещи, продукты питания выжившим. Мы будем здесь до конца спасательной операции, после мы намерены помочь в ликвидации последствий этой катастрофы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в четверг днём в Харькове в частном доме, в котором был устроен дом престарелых, возник пожар площадью 100 м кв, в результате происшествия 15 человек погибли, ещё 4 пострадали.