Олег Ширяев: Мы будем добиваться, чтобы всех нападавших на автобус "Патриоты – за жизнь" привлекли к ответственности

Олег Ширяев 057.ua

Никому из нападавших на автобус "Патриоты – за жизнь" не удастся отсидеться, бездействие правоохранительных органов в расследовании этого случая не имеет оправдания. Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил куратор движения "ПАТРИОТЫ – ЗА ЖИЗНЬ" Олег Ширяев.

"Одному из нападавших на автобус "Патриоты – за жизнь" продлили срок ареста. Безусловно, я считаю, что это правильно. И я уверен, продлят всем 15 нападавшим. У меня вызывает опасение следующее - на автобус нападало около пятидесяти человек. Остальные тридцать пять, я уверен, установлены следствием. Сейчас они находятся на свободе. Бездействие правоохранителей меня возмущает. Они, наверное, думают, что будет какое-то попустительство, но мы этого не допустим. Отсидеться не выйдет ни у нападавших, ни у правоохранителей", - сказал он.

Олег Ширяев отметил, что процесс намеренно саботируется из-за страха правоохранительных органов перед радикалами.

"Прошло два месяца с момента нападения, и нет новых задержанных. Следствие саботирует процесс расследования – это меня возмущает. Мне непонятна позиция правоохранителей в корне. Все нападавшие установлены. Я искренне хочу, чтобы правоохранители перестали бояться радикалов и действовали в соответствии с законом", - подчеркнул он.

Куратор движения также отметил, что право на силовое воздействие в нашей стране должны иметь исключительно государственные органы.

"Последние шесть лет радикалы нападали, запугивали их, жгли фаера у них под ведомствами, под домами и так далее. Сформировался посттравматический синдром. Но это неправильно – в нашей стране этого быть не должно. Прерогатива силы и силового воздействия должна быть только у государства, у представителей правоохранительных органов, у военных и прочих силовых структур. Это было бы правильно", - заявил он.

В конце Олег Ширяев подытожил, что "Патриоты – за жизнь" будут добиваться справедливости всеми законными методами и всех нападавших по итогу привлекут к ответственности.