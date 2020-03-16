Олег Рубан и Иван Либерман о коронавирусе без фейков и истерики в ток-шоу "19" на ZIK. Онлайн-трансляция

Новый сезон на ZIK Телеканал ZIK

Сегодня ровно в 19:00 на телеканале ZIK стартует ток-шоу "19". Его специальными гостями станут начальник Главного управления Госсанэпидслужбы в г. Киеве, главный государственный санитарный врач Киева Олег Рубан и юрист Иван Либерман.

В течение программы спецгости ответят на вопросы зрителей относительно коронавируса с юридической и медицинской точки зрения. В частности:

сколько продлится карантин,

кто может ограничить ваши права и на каком основании,

обязательно ли работать дома,

что, кому и как компенсируют,

действительно ли уменьшат налоги или отсрочат их уплату.

Поэтому, звоните, задавайте вопросы и будете осведомлены.

Кроме этого, в обсуждениях примут участие: народный депутат ("Оппозиционная платформа - За жизнь") Татьяна Плачкова, экс-министр здравоохранения Олег Мусий, политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, президент украинского аналитического центра Александр Охрименко, народный депутат ("Слуга Народа") Роксолана Пидласа, экс-депутат (ВО "Свобода") Андрей Ильенко и экс-депутат Юрий Левченко.

Смотрите онлайн-трансляцию шоу прямо здесь и будьте в курсе главных новостей относительно коронавируса.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.