Олег Мажуго: Струна социального напряжения в Луганской области безвозвратно натянута

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Введение локдауна в январе, как и другие непрофессиональные решение украинской власти, тянет Луганскую область на дно экономической и социальной разрухи - убежден глава Луганской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Олег Мажуго. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Введение локдауна в январе 2021 года ставит под сомнение способность нынешней власти рационально мыслить и действовать в интересах украинского народа. "Карантинными мерами", не выдерживающими никакой критики, в 2020 году "зелёная команда" поставила на колени предпринимателей Луганской области, лишив их возможности зарабатывать, платить налоги и обеспечивать рабочими местами украинцев. Это, в свою очередь, нанесло ощутимый урон экономике Луганщины и заставило людей выходить на акции протеста по всей стране. В итоге, люди создающие рабочие места и обеспечивающие наполнение государственного бюджета Украины, были вынуждены остановить работу и отстаивать на улицах своё право жить и работать в своей стране. Бездарная политика власти усугубляет и без того плачевное благосостояние украинцев. При этом, вместо того чтобы разработать и реализовать компенсаторные меры для предпринимателей, они лёгким розчерком пера принимают решение о поднятии тарифов на газ и электроэнергию для бытовых потребителей. Конечно, в первый год правления "Слуг Народа", украинцы могли списывать все недочеты и промахи власти на её неопытность, но сегодня жители Луганской области в недоумении от решений и действий "команды" которая стремительно тянет наше государство на дно экономической и социальной разрухи. Ярким подтверждением тому являются и последние рейтинги партий, где "слуги" стремительно теряют доверие, а ОПЗЖ укрепляется в лидерах, с понятной, реальной программой и экономически обоснованным вектором развития региона и всей Украины.

Струна социального напряжение уже безвозвратно натянута и если власть не одумается и не начнёт работать в интересах избравшего её народа, то кроме досрочных парламентских и президентских выборов, поменять ситуацию в стране в лучшую сторону не сможет уже ничего.

Более того, если эта "струна" оборвётся - никакие "видосики" и чувство юмора Зеленского не спасут Луганщину и нашу страну в целом от масштабных социальных волнений, последствия которых сложно спрогнозировать и предугадать" - пишет Мажуго.