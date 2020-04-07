Олег Карамазов обратился к Владимиру Зеленскому о необходимости проведения разговора о будущем Украины

Олег Карамазов Фото: Виктория Сметана

Рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому от имени украинцев, добившихся выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности, о необходимости проведения разговора с главой государства о будущем страны. Это произошло во время эфира международного проекта "Люди" во вторник, 7 апреля в эфире телеканала "112 Украина".

В рамках этого было предложено всем желающим передать свой вопрос или предложение на странице "Люди. Запитання до Президента України" в социальной сети Facebook, с тем, чтобы к концу текущего месяца, в дни первой годовщины избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины, провести разговор выдающихся украинцев с главой государства в формате медиа- конференции или телевизионной программы.

В течение этого и предыдущего годов в проектах "Люди", который освещался телеканалом "112 Украина" и другими СМИ, приняли участие представители международного сообщества:

– Ирина Мартин - уроженка Украины, магистр Высшей Лондонской школы экономики и политических наук, Советник по вопросам международной стратегии и дипломатии и Представитель Королевского Института Международных Отношений Великобритании;

– телеакадемик Влад Ряшин;

– профессор, кардиохирург Борис Тодуров;

– академик Петр Толочко;

– Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий;

– митрополит Берлинский Марк;

– кавалер ордена Британской империи радио и телеведущий Всеволод Новгородцев;

– продюсер и обозреватель Юрий Молчанов;

– солист нью-йоркской Метрополитен-опера уроженец Донбасса Алексей Кузнецов;

– лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо;

– священнослужитель лондонского кафедрального собора, Председатель благотворительного фонда Saints Alive Кембридж протоиерей Максим Никольский;

– кандидат наук, руководитель горнодобывающей корпорации Виктор Вишневецкий;

– абсолютный чемпион мира Александр Усик;

– призер Олимпиад, Член Исполкома НОК Украины Александр Крикун и многие другие.