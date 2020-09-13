Оксфорд продолжит испытания вакцины от COVID-19

Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Вакцина против коронавируса Центра им. Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований. Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа РФПИ и центра имени Гамалеи

Испытания были приостановлены из-за побочного эффекта у пациента

В Британии продолжатся испытания потенциальной вакцины от коронавирус, которую разрабатывают фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет. Об этом сообщает агентство BBC.

Как отмечается, в субботу, 12 сентября, в Оксфорде заявили, что продолжение испытания вакцины от COVID-19 можно считать безопасным. Как отметили в университете, они ожидали, что некоторые участники испытаний заболеют.

Новость о возобновлении испытаний уже поздравил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

"Эта пауза показывает, что мы всегда ставим безопасность превыше всего. Мы поддержим наших ученых, чтобы они сделали эффективную вакцину как можно быстрее", - подчеркнул он.

Министр добавил, что теперь испытания вакцины могут возобновиться в соответствии с рекомендациями Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Британии.

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Напомним, одна из девяти компаний по производству вакцины AstraZeneca, которая находится на завершающей стадии проверки, заявила о прекращение испытания препарата от коронавируса COVID-19 из-за" потенциально непонятной болезни " добровольца.