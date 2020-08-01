Оксана Марченко выпустит фильм "Я буду танцевать"
Известная телеведущая Оксана Марченко в ближайшее время выпустит фильм под названием "Я буду танцевать". В нем она расскажет подробности своего участия в проекте "Танцы со звездами", а также о том, что осталось за кадром. Тизер к фильму телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Марченко покажет собственную историю о том, что до проекта она никогда не занималась танцами и поделится секретом, как за очень короткий срок "с нуля" ей удалось освоить разные танцевальные стили и чего ей это стоило. Кроме того, телеведущая поделится, что еще мешало полностью погрузиться в танец.
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Доброе утро, друзья☀️Вот небольшой тизер к фильму "Я буду танцевать", о котором я вам говорила. Многие из вас "в теме"... вы поддерживали меня, писали, следили за эфирами. Поэтому можно смело сказать, что он появился благодаря вашей поддержке❤️ Совсем скоро я опубликую полную версию на моем YouTube канале OMTv. Следите за постами... #оксанамарченко #ЯБудуТанцевать
Фильм "Я буду танцевать" в ближайшее время выйдет на Youtube-канале Оксаны Марченко. О точной дате телеведущая также сообщит в своем Instagram.