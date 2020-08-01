Оксана Марченко выпустит фильм "Я буду танцевать"

Фото из открытых источников

Известная телеведущая Оксана Марченко в ближайшее время выпустит фильм под названием "Я буду танцевать". В нем она расскажет подробности своего участия в проекте "Танцы со звездами", а также о том, что осталось за кадром. Тизер к фильму телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Марченко покажет собственную историю о том, что до проекта она никогда не занималась танцами и поделится секретом, как за очень короткий срок "с нуля" ей удалось освоить разные танцевальные стили и чего ей это стоило. Кроме того, телеведущая поделится, что еще мешало полностью погрузиться в танец.

Фильм "Я буду танцевать" в ближайшее время выйдет на Youtube-канале Оксаны Марченко. О точной дате телеведущая также сообщит в своем Instagram.