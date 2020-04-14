Оксана Марченко: Сегодня добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше

Фонд Оксаны Марченко запускает горячую линию помощи во время карантина Благотворительный Фонд Оксаны Марченко

Сегодня добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше. Такое мнение выразила известная телеведущая Оксана Марченко на своей странице в Instagram, высказывая благодарность волонтерам своего благотворительного фонда.

"Я хочу поблагодарить всех, кто не остается равнодушным в "карантинном мире", тех, кто самозабвенно трудится для того, чтобы хоть немного облегчить жизнь близких и далеких людей. Я хочу сказать спасибо всем добровольцам, которые откликнулись на мой призыв и продолжают работать на горячей линии моего фонда, кто упаковывает и развозит пайки, кто выгуливает домашних питомцев и ходит за лекарствами. Спасибо! Это Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела особенно ценны - они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем прежними, это время сделает нас другими, а вот какими - каждый решает сам. Я выбираю добро!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко на собственные средства закупили и передали во все районные больницы Закарпатской области все необходимое для борьбы с вирусом. Все семейные врачи Закарпатской области получили средства индивидуальной защиты.

Кроме того, Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца в Киеве уникальную для стран СНГ автоматическую систему диагностики в реальном времени, которая с необычайной точностью выявляет, в частности, и коронавирус. Супруги также приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Также фонд Оксаны Марченко предоставляет помощь пожилым людям и людям с инвалидностью в Киеве и Киевской области.

Помимо этого, за собственные средства семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко отправила помощь на Волынь, в Зимненский Святогорский монастырь. Здесь служат полсотни сестер и послушниц. Из-за карантина службы проходят в закрытом режиме. И нередко местные жители обращаются за помощью.