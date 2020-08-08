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Оксана Марченко презентовала свой фильм "Я буду танцевать"

Украинская телеведущая Оксана Марченко ZIK.UA

Известная телеведущая Оксана Марченко выпустила свой фильм "Я буду танцевать". В нем она рассказала о своем знакомстве с миром танца на проекте "Танцы со звездами". Об этом телеведущая сообщила на своей странице в Instagram.

В своем фильме Оксана Марченко честно рассказала обо всем, чего не видели зрители. Телеведущая поделилась своими первыми шагами в танце и проблемами, с которыми ей пришлось столкнуться на проекте. В этом фильме она открывает душу своему зрителю и честно рассказывает о своих чувствах, переживаниях и о том, чего на самом деле ей стоило "с нуля" за очень короткий срок освоить разные танцевальные стили. 

Фильм уже доступен к просмотру на Youtube-канале Марченко. Обсудить и поделиться впечатлениями можно в комментариях к видео, а также под новым постом о фильме в Instagram.

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