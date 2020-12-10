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Оксана Марченко построила дом многодетной семье священника

Телеведущая Оксана Марченко выпустила фильм о семье священника, которая осталась без крыши над головой посреди зимы. Их дом, который они строили своими руками, сгорел в пожаре. К счастью, не пострадал никто. А в итоге с ними случилось чудо – для них построили новый дом. Об этом телеведущая рассказала на своей странице в Instagram.

Дом семьи Бусько сгорел в феврале прошлого года. Отец семейства – священник. Он строил дом как свое гнездышко, на территории церкви, в которой служит. В семье 12 детей, трое из них приемных. Работы были закончены буквально накануне пожара.

Среди зимы семья осталась не просто без крыши над головой, а буквально без ничего. Пламя забрало все настолько быстро, что спасти практически ничего не удалось. Они разместились в помещении воскресной школы при их же церкви. Едой, вещами, игрушками и другими предметами первой необходимости помогали односельчане.

Неравнодушные люди написали письмо Оксане Марченко и попросили помочь чем-нибудь семье. Телеведущая, узнав об этой истории, решила познакомиться с семьей. Доброта, воспитанность детей и душевность всей семьи покорили ее сердце. И она решила подарить этой семье тот дом, о котором они мечтали.

Больше телеведущая рассказала в своем мини-фильме, который выпустила на своем YouTube-канале. Посмотреть можно, нажав здесь.

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