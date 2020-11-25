Около половины зарегистрированных в Украине переселенцев живет на неподконтрольных территориях, – Минреинтеграции

ОРДЛО Фото из открытых источников

По словам замминистра, на постоянной основе выехали около 700-800 тыс. переселенцев

Около половины из 1,5 млн официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц проживают на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции ТОТ Инна Голованчук в интервью "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что сейчас на подконтрольных территориях проживает около 700-800 тыс. зарегистрированных переселенцев. "Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн, то из них количество людей, проживающих на временно оккупированной территории, – около половины. Если речь идет о реально перемещенных лицах, то мы говорим о 700-800 тыс. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно проживают на подконтрольной правительству Украины территории", – высказалась заместитель министра.

По словам чиновницы, что люди регистрируются как ВПО из-за социальных соображений. "То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно через социальные соображения. Например, у наших пенсионеров не на что жить в оккупации и уехать оттуда не имеют возможности. И государство должно заботиться о своих гражданах", – сказала Голованчук.

Новости по теме: США выделили 2 млн долларов для сплочения переселенцев из Донбасса

Ранее сообщалось, что в Минреинтеграции заявили о планах запустить бесплатное тестирование на COVID-19 на КПВВ на линиях разграничения. В ведомстве надеются на запуск услуги до конца года.