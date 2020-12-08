В Крыму хотят "национализировать" заброшенную недвижимость

Севастополь, аннексированный Крым

По словам чиновника, сначала заброшенное имущество поставят на учет

Местная "власть" Крыма намерена "национализировать" недвижимость, которую оставили владельцы. Об этом заявил так называемый "зампред комитета по регистрации и кадастру" Алексей Костин, передает "РИА Новости".

По словам чиновника, сначала заброшенное имущество поставят на учет, а через год его смогут признать муниципальным.

"Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество", - сказал Костин.

В то же время администрация района или города должна подать документы с подтверждением того, что хозяин недвижимости неизвестен или отказался от нее.

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Напомним, ранее глава компании "Вода Крыма" Владимира Баженова заявил, что воды в Аянском водохранилище, которое обслуживает Симферополь, осталось на 8 дней. В связи с этим воду в крымскую столицу будут подавать из подземных источников.