"Охота" КГБ на колядников: Служба безопасности открывает советские архивы по доносам

В 1972 году советская власть из-за колядок развернула карательную операцию против украинской интеллигенции

Служба безопасности Украины открывает советские архивы относительно секретных доносов о подготовке новогодних колядок "отдельными националистически настроенными лицами". Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбук.

Отмечается, что менее полвека назад советская власть развернула карательную операцию против украинской интеллигенции за новогодне-рождественские вертепы. Так, в 1972 году одна из таких репрессивных историй в тайных сообщениях руководству КГБ фигурировала как операция "Блок".

Тогда во Львове в одной из квартир вместе с колядниками собрались Василий Стус, Елена Антонов, Ирина Калинец, Мария и Анна садовские и другие украинские художники. 13 января КГБ отчиталось секретарю ЦК Компартии Украины Петру Шелесту об официальном начале операции.

После обысков и задержаний в Киеве и Львове было арестовано Василия Стуса, Вячеслава Чорновила, Евгения Сверстюка, внука Ивана Франко Зиновия, Ивана Светличного и других.

Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские и другие Электронный архив Украинского освободительного движения

Кроме того, репрессии продолжились и в последующие годы. В 1974 году на имя нового секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого был направлен секретный донос. Тогда советская власть применила уже отточенные методы давления: прослушивание телефонных разговоров, слежка, усиленные отряды милиции и "дружинников" в местах появления колядников. Но несмотря на это многие люди все равно хранили верность традициям.

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