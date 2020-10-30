Ограничения на работу кафе и посадку льготников в транспорт: Житомир усиливает карантин

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Также запрещено посещение учебных заведений учащимися 5-11 классов

С 2 ноября и до 31 декабря 2020 года в Житомирской городской ОТГ ужесточают карантинные ограничения, поскольку город попал в "красную" зону. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Согласно сообщению, заведения общественного питания в городе теперь будут работать до 22:00 с максимальными ограничениями по количеству в пересчете в метры квадратные на 1 человека. Парикмахерские и другие предприятия должны работать со строгим соблюдением требований Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Всего на внеочередном заседании исполнительного комитета было принято решение о запрете:

пребывания в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых респиратора или защитной маски, закрывающей нос и рот;

пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;

самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации;

на деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха коммунальной собственности;

осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в общественном транспорте в количестве большем, чем количество мест для сидения. Также перевозчик несет ответственность за обеспечение водителей средствами индивидуальной защиты и контроль использования средств индивидуальной защиты пассажирами во время перевозки.

Теперь пассажирские перевозки осуществляются без применения льгот на проезд в общественном транспорте в период до 10:00 и после 16:00, кроме военнослужащих, работников правоохранительных органов и гражданской защиты при исполнении служебных обязанностей;

посещения учебных заведений соискателями образования, кроме учреждений дошкольного образования, учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учащихся (воспитанников);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме субъектов торговой деятельности и работы детских зон отдыха;

приема посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

посещения получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и учреждений, оказывающих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и заведений, которые предоставляют социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

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Напомним, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 2 ноября.