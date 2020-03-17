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Коронавирус в Украине: Правительство просят разработать превентивные меры безопасности для заключенных

Офис Омбудсмана Украины

В ведомстве подчеркнули на необходимости предоставления соответствующим учреждениям оборудования и медицинских средств для отдельного размещения больных лиц

Офис Генпрокурора обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с необходимостью разработки превентивных мер по предотвращению распространения Covid-19 в местах несвободы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Офисе Генпрокурора отметили, что речь идет не только об учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы, где сейчас содержится более 52 тысяч человек, но и изоляторы временного содержания Нацполиции, психиатрические учреждения Минздрава, дисбаты и гауптвахты Минобороны, школы и училища социальной реабилитации Минобразования, а также пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.

В ведомстве подчеркнули на необходимости предоставления соответствующим учреждениям оборудования и медицинских средств для отдельного размещения больных лиц, разработке безопасных маршрутов для пациентов и даже введение в рамках законодательства ограничительных мер по посещению этих учреждений.

"Вспышка опасной болезни в изолированной среде, осложнит процесс её локализации, может повлечь за собой её стремительное распространение и дальнейшее распространение", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что решение относительно возможного продолжение карантина будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации в странах Европы и на территории Украины.

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, до сих пор исследуется образцы 42 человек.

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