Коронавирус в Украине: Правительство просят разработать превентивные меры безопасности для заключенных
В ведомстве подчеркнули на необходимости предоставления соответствующим учреждениям оборудования и медицинских средств для отдельного размещения больных лиц
Офис Генпрокурора обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с необходимостью разработки превентивных мер по предотвращению распространения Covid-19 в местах несвободы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Офисе Генпрокурора отметили, что речь идет не только об учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы, где сейчас содержится более 52 тысяч человек, но и изоляторы временного содержания Нацполиции, психиатрические учреждения Минздрава, дисбаты и гауптвахты Минобороны, школы и училища социальной реабилитации Минобразования, а также пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.
В ведомстве подчеркнули на необходимости предоставления соответствующим учреждениям оборудования и медицинских средств для отдельного размещения больных лиц, разработке безопасных маршрутов для пациентов и даже введение в рамках законодательства ограничительных мер по посещению этих учреждений.
"Вспышка опасной болезни в изолированной среде, осложнит процесс её локализации, может повлечь за собой её стремительное распространение и дальнейшее распространение", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что решение относительно возможного продолжение карантина будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации в странах Европы и на территории Украины.
По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, до сих пор исследуется образцы 42 человек.