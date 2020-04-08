Официальных оснований для проведения амнистии заключенных из-за коронавируса не вижу, – адвокат

Киевский следственный изолятор Фото из открытых источников

За решеткой не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, отметил юрист

Официальных оснований для проведения любой амнистии и освобождении лиц от наказания ввиду коронавируса пока нет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил адвокат Ростислав Кравец.

Адвокат прокомментировал вероятность амнистии для осужденных в Украине за незначительные преступления из-за угрозы распространения коронавируса.

"Учитывая официальные данные, я вообще не вижу никаких оснований для проведения любой амнистии в связи с коронавирусной инфекцией. Потому что, во-первых, вчера было обнародовано заявление министра юстиции, в котором указано, что не было выявлено ни одного случая заражения вирусом в украинских тюрьмах или СИЗО. При этом, госпожа Денисова вчера или позавчера, когда посещала Киевское СИЗО, то отметила, что там даже врача не было. Конечно, ни одного случая и не обнаружили, как их обнаружат, когда нет тестов для лиц, которые на воле находятся, а что говорить о тех, которые находятся в местах ограничения свободы? Таким образом, на сегодня официальных оснований для проведения любой амнистии и вообще освобождение неких лиц от наказания или тех, кому избрана мера пресечения, вообще я оснований не вижу", – подчеркнул Ростислав Кравец.

Новости по теме: В Минюсте заявили о поддержке амнистии 900 осужденных из-за коронавируса