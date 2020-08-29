Одну из больниц Киевской области закрыли на карантин

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Заведение будет закрыто на 14 дней

В роддоме Ворзеля зафиксировали вспышку COVID-19, из-за чего было решено закрыть заведение на карантин. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.

"Вынуждены закрыть на карантин роддом Ирпенской центральной больницы, что в Ворзеле.

В ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на COVID-19. Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты – они, к сожалению, положительные", - написал Маркашун.

По словам чиновника, заведение будет закрыто на 14 дней. Среди потенциальных больных: 10 медиков, они на самоизоляции; не контактировали, но находились в это время в роддоме 20 беременных.

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Напомним, за прошедшие сутки, 28 августа, в Украине лабораторно подтвердили 2 481 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, что стало новым суточным антирекордом. Так, по состоянию на утро 29 августа в Украине 116 978 подтвержденных случаев коронавируса.