Один из судей КСУ заявил, что из-за давления подал заявление об отставке

Судья Конституционного cуда Украины Игорь Слиденко Lb.ua

Заявление на увольнение он написал еще 8 октября

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко написал заявление о своей отставке. Она находится в Конституционном суде. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает РБК-Украина.

По словам судьи, заявление об отставке было написано еще 8 октября.

"7 октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. 8 октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах (давление на суд, - ред.). Она находится в суде, ее должен рассматривать суд", - рассказал Следенко.

В то же время мужчина отказался рассказывать, кто ему звонил и оказывал давление, но отметил, что звонок был из Офиса президента.

"Суть этих проблем следующая. В декабре прошлого года я уехал за границу, 4 января я вернулся, это были выходные. 8 декабря вышел на работу и попросил, чтобы мне дали листочек, чтобы внести сведения о зарплате. Мне принесли его 9-го, я внес эти данные. Формально я нарушил закон, но я не мог внести их вовремя. Я дал показания в НАЗК, но они сказали, что эти показания не подходят", - пояснил судья.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины.