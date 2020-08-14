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Из-за аварии на контактной сети один из поездов Интерсити + застрял более чем на два часа

поезд Интерсити

Авария повлияла на движение еще одного поезда

В результате обрыва контактной сети поезду №763 Интерсити+, следовавшему из Киева в Одессу, пришлось сделать вынужденную остановку. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

Согласно сообщению, в результате аварии также временно перекрыли движение на перегоне Кожанка-Попельня, что привело к задержке поезда №145 Киев — Одесса.

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Как отмечается, после проведения необходимых работ аварийной бригадой поезд №763 Интерсити+ отправился по маршруту, задержка поезда составила 2,5 часа. Относительно поезда №145 Киев-Одесса, то его задержка сейчас составила около 30 мин.

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Напомним, ранее в "Укрзализныце" предупредили, что с понедельника, 17 августа, на станциях Самбор, Дубно и Клевань, которые попали в "красную" зону, не будут проводить посадку пассажиров в поезда.

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