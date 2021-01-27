Одессу в течение дня будет засыпать снегом: Грузовикам запретили въезжать в город

Транспортное движение в Одессе затруднено Фото: dumskaya.net

По состоянию на утро дороги от снега расчищает почти сотня машин спецтехники

В среду, 27 января, Одессу засыпало снегом, а в связи с утрудненной ситуацией на дорогах было введено временное ограничение движения в город грузового автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции города.

Как отмечается, ограничение начало действовать с 09:30 утра. В течение дня полицейские будут контролировать движение тяжеловесных автомобилей со стороны таких дорог:

М 05 Киев – Одесса,

М 15 Одесса – Рени,

М 14 Одесса – Мелитополь,

М-16 Одесса – Кучурган.

Также в одесской мэрии сообщили, что 98 машин спецтехники начали очищать дороги от снега. По предварительному прогнозу, в городе будет идти снег в течение дня, ожидается выпадение более месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию усугубляет мощный ветер, до 15-20 метров в секунду.

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Напомним, накануне во Львовской области сильные снегопады на трассе Р-15 Ковель – Жовква ввели ограничения движения для крупногабаритного транспорта, а движение малогабаритных автомобилей было замедлено.

По данным Укргидрометцентра, в течение дня, 27 января, в семи областях будет идти значительный мокрый снег, а на дорогах возможна гололедица.