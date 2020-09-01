Одесский окружной админсуд лишил русский язык статуса регионального в Одессе

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Соответствующую инициативу подал житель Львова Святослав Литинский

Одесский окружной административный суд признал недействительным решение Одесского городского совета о предоставлении русскому языку регионального статуса в Одессе. Об этом на своей странице в Facebook написала Ирина Гаврилова.

"Одесский окружной административный суд лишил русский язык в Одессе статуса регионального. Данный статус уже давно был фиговым листочком и формальностью. По сути после принятия режимом Порошенко-Зеленского изменений в языковое законодательство, этот статус не имел никакого физического наполнения и не давал носителям языка ровным счётом никаких прав.

Но здесь вопрос принципа: мало просто взять и лишить прав. Нужно образцово-показательное унижение: чтобы "русскоязычным" даже в голову не могло прийти, что они имеют хоть какой-то статус в этом государстве, и что им положены хоть какие-то права", - написала она.

Гаврилова добавила, что для "русскоязычным украинцем" уже готовы более задорные унижения. "Хотите и дальше быть "русскоязычным украинцем"? Отлично. У этих ребят готовы для вас новые, ещё более задорные унижения. Привыкайте к прохладе чужой слюны на своём лице. Или можете просто осознать уродство этого искусственного термина, и просто сказать, что вы - русские, чья родная земля волею судеб, хитрых планов и геополитических раскладов отдана под оккупацию политическим украинцам. И что вы к этому уродству не имеете отношения", - резюмировала девушка.