Одесса усиливает карантин

Карантин в Украине EPA

Будут усилены меры контроля за соблюдением карантина в торгово-развлекательных центрах

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Одесского горсовета.

В частности, в городе запретили работу ночных клубов в период с 23:00 до 07:00 развлекательных заведений, а также при оказании услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и др.), учреждений культуры (кроме кинотеатров и услуг общественного питания по адресной доставки и заказов на вынос).

Отмечается, что также будут усилены меры контроля за соблюдением карантина в торгово-развлекательных центрах и на территории побережья города.

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Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине зафиксировано 54 771 случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 638 новых случаев, 14 человек умерли, 651 лицо преодолела болезнь.