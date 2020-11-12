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Одесса отказывается соблюдать "карантин выходного дня"

Фото из открытых источников

В городе продолжают действовать эпидемиологические мероприятия, предусмотренные оранжевым уровнем

Секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский заявил, что в городе не планируют вводить "карантин выходного дня". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина"

"По состоянию на сегодня на территории города Одесса сохраняется оранжевый уровень эпидемиологической опасности и распространения острой респираторной болезни COVID-19. Сейчас областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких решений относительно введения "карантина выходного дня", - рассказал Тиховский.

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Кроме этого, он пояснил, что Одесса продолжает находиться в оранжевой зоне и придерживаться всех предусмотренных этим уровнем эпидемиологической опасности карантинных мероприятий.

Как отмечается, в городе обязательно ношение масок, соблюдение социальной дистанции и пользование дезинфекторами в общественных местах.

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Напомним, накануне городской глава Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут. 

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