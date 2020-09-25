Очередной нардеп заразился коронавирусом. На этот раз Муса Магомедов

Муса Магомедов Facebook

Политик чувствует себя хорошо, имеет небольшую температуру

Беспартийный народный депутат Украины Муса Магомедов заболел коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест, сообщил политик в своем Facebook.

По его словам, он чувствует себя хорошо и у него небольшая температура.

"Вчера почувствовал температуру и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую", - сообщил Магомедов.

Он также добавил, что сейчас обзванивает тех, с кем контактировал в последнее время.

Напомним, 23 августа стало известно, что народный депутат Украины от фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась COVID-19. Со временем ее состояние ухудшилось, ей назначили интенсивный курс терапии.

11 сентября пресс-секретарь политсилы Марина Сорока сообщила, что Юлия Тимошенко выздоровела от коронавірусної болезни COVID-19, однако продолжила проходить лечение от воспаления легких.