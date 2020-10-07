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Очередной антирекорд: За сутки в Украине подтвердили 4 753 новых случаев коронавируса

В Украине фиксируют новые случаи коронавируса

 Фото из открытых источников

За сутки выздоровели рекордные 2 569 человек

По состоянию на утро 7 октября в Украине зафиксировано 239 337 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено 4 753 новых случая, 77 человек умерли, 2 569 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 4 597 человек, выздоровело - 105 970.

На данный момент картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл - 7074 (+144)
  • Волынская обл - 9037 (+157)
  • Днепропетровская обл - 7688 (+316)
  • Донецкая обл - 4824 (+263)
  • Житомирская обл - 7221 (+151)
  • Закарпатская обл - 10373 (+56)
  • Запорожская обл - 4862 (+116)
  • Ивано-Франковская обл — 14562 (+111)
  • Кировоградская обл - 1215 (+21)
  • м. Киев — 25474 (+383)
  • Киевская обл - 10291 (+192)
  • Львовская обл — 21696 (+202)
  • Луганская обл - 1394 (+61)
  • Николаевская обл - 4025 (+131)
  • Одесская обл - 15337 (+316)
  • Полтавская обл - 3497 (+227)
  • Ровенская обл — 13532 (+158)
  • Сумская обл - 5885 (+209)
  • Тернопольская обл — 14737 (+127)
  • Харьковская обл — 22136 (+685)
  • Херсонская обл - 1591 (+47)
  • Хмельницкая обл - 7473 (+210)
  • Черновицкая обл — 15589 (+145)
  • Черкасская обл-  4917 (+230)
  • Черниговская обл — 4907 (+95)

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на этой неделе Украина может пересечь отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В то же время он спрогнозировал, что количество больных будет и в дальнейшем стремительно расти, и призвал граждан "пересмотреть свое отношение к коронавирусным правилам".

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