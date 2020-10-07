Очередной антирекорд: За сутки в Украине подтвердили 4 753 новых случаев коронавируса
За сутки выздоровели рекордные 2 569 человек
По состоянию на утро 7 октября в Украине зафиксировано 239 337 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
В частности, в течение последних суток было подтверждено 4 753 новых случая, 77 человек умерли, 2 569 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 4 597 человек, выздоровело - 105 970.
На данный момент картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая обл - 7074 (+144)
- Волынская обл - 9037 (+157)
- Днепропетровская обл - 7688 (+316)
- Донецкая обл - 4824 (+263)
- Житомирская обл - 7221 (+151)
- Закарпатская обл - 10373 (+56)
- Запорожская обл - 4862 (+116)
- Ивано-Франковская обл — 14562 (+111)
- Кировоградская обл - 1215 (+21)
- м. Киев — 25474 (+383)
- Киевская обл - 10291 (+192)
- Львовская обл — 21696 (+202)
- Луганская обл - 1394 (+61)
- Николаевская обл - 4025 (+131)
- Одесская обл - 15337 (+316)
- Полтавская обл - 3497 (+227)
- Ровенская обл — 13532 (+158)
- Сумская обл - 5885 (+209)
- Тернопольская обл — 14737 (+127)
- Харьковская обл — 22136 (+685)
- Херсонская обл - 1591 (+47)
- Хмельницкая обл - 7473 (+210)
- Черновицкая обл — 15589 (+145)
- Черкасская обл- 4917 (+230)
- Черниговская обл — 4907 (+95)
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на этой неделе Украина может пересечь отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В то же время он спрогнозировал, что количество больных будет и в дальнейшем стремительно расти, и призвал граждан "пересмотреть свое отношение к коронавирусным правилам".