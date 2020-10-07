Очередной антирекорд: За сутки в Украине подтвердили 4 753 новых случаев коронавируса

В Украине фиксируют новые случаи коронавируса Фото из открытых источников

За сутки выздоровели рекордные 2 569 человек

По состоянию на утро 7 октября в Украине зафиксировано 239 337 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено 4 753 новых случая, 77 человек умерли, 2 569 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 4 597 человек, выздоровело - 105 970.

На данный момент картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 7074 (+144)

Волынская обл - 9037 (+157)

Днепропетровская обл - 7688 (+316)

Донецкая обл - 4824 (+263)

Житомирская обл - 7221 (+151)

Закарпатская обл - 10373 (+56)

Запорожская обл - 4862 (+116)

Ивано-Франковская обл — 14562 (+111)

Кировоградская обл - 1215 (+21)

м. Киев — 25474 (+383)

Киевская обл - 10291 (+192)

Львовская обл — 21696 (+202)

Луганская обл - 1394 (+61)

Николаевская обл - 4025 (+131)

Одесская обл - 15337 (+316)

Полтавская обл - 3497 (+227)

Ровенская обл — 13532 (+158)

Сумская обл - 5885 (+209)

Тернопольская обл — 14737 (+127)

Харьковская обл — 22136 (+685)

Херсонская обл - 1591 (+47)

Хмельницкая обл - 7473 (+210)

Черновицкая обл — 15589 (+145)

Черкасская обл- 4917 (+230)

Черниговская обл — 4907 (+95)

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на этой неделе Украина может пересечь отметку в 5 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. В то же время он спрогнозировал, что количество больных будет и в дальнейшем стремительно расти, и призвал граждан "пересмотреть свое отношение к коронавирусным правилам".