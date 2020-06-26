Очередной антирекорд: В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Украинская правда

Общее количество выявленных случаев коронавируса составляет 41 117 человек

По состоянию на утро 26 июня в Украине лабораторно подтверждены 41 117 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Как отмечается, в Украине с начала пандемии подтвердили 41 117 случаев коронавирусной инфекции, из которых 18 299 пациентов выздоровели, а умерли 1086 человек.

В частности, за последние сутки зафиксировали рекордных 1109 новых случаев COVID-19, излечился 541 человек, а 19 человек стали жертвами болезни.

Больше всего новых случаев за сутки подтвердили во Львовской (209), Ровенской (116), Закарпатской (93) областях и в городе Киев (113).

Наиболее зараженным регионом стала Львовская область - 4836 случаев, на втором месте Киев - 4726, Черновицкая область - 4582.

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Раньше в СМИ появилась информация о том, что по крайней мере в одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в Евросоюз.