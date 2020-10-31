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Очередной антирекорд: В Украине за сутки обнаружили 8752 новых случая COVID-19

Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 31 октября в Украине лабораторно подтвердили 387481 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 30 октября, в стране зарегистрировали 8752 случая COVID-19, что стало новым антирекордом. Всего с начала пандемии выявлено 7196 летальных случаев от коронавирус, а 158928 пациентов смогли преодолеть болезнь.

За сутки выздороветь от коронавируса удалось 3902 лицам, а 155 человек умерли в результате осложнений.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. — 10342 (+227);
  • Волынская обл. — 13554 (+228);
  • Днепропетровская обл. — 15071 (+416);
  • Донецкая обл. — 10392 (+749);
  • Житомирская обл. — 14257 (+391);
  • Закарпатская обл. — 14470 (+312);
  • Запорожская обл. — 9909 (+342);
  • Ивано-Франковская обл. — 20392 (+411);
  • Кировоградская обл. - 2514 (+116);
  • г. Киев — 37549 (+781);
  • Киевская обл. — 16464 (+345);
  • Львовская обл. — 29828 (+514);
  • Луганская обл. — 3635 (+60);
  • Николаевская обл. — 7782 (+208);
  • Одесская обл. — 24623 (+507);
  • Полтавская обл. — 9563 (+343);
  • Ровенская обл. — 19158 (+301);
  • Сумская обл. - 11750 (+242);
  • Тернопольская обл. — 20669 (+258);
  • Харьковская обл. — 36297 (+622);
  • Херсонская обл. — 3960 (+160);
  • Хмельницкая обл. — 15724 (+497);
  • Черновицкая обл. — 21658 (+385);
  • Черкасская обл. — 9157 (+205);
  • Черниговская обл. — 8763 (+132).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, вчера, 30 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине. В красную зону попали населенные пункты в 20 областях.

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