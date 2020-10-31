Очередной антирекорд: В Украине за сутки обнаружили 8752 новых случая COVID-19

Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 31 октября в Украине лабораторно подтвердили 387481 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

Отмечается, что за прошедшие сутки, 30 октября, в стране зарегистрировали 8752 случая COVID-19, что стало новым антирекордом. Всего с начала пандемии выявлено 7196 летальных случаев от коронавирус, а 158928 пациентов смогли преодолеть болезнь.

За сутки выздороветь от коронавируса удалось 3902 лицам, а 155 человек умерли в результате осложнений.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. — 10342 (+227);

Волынская обл. — 13554 (+228);

Днепропетровская обл. — 15071 (+416);

Донецкая обл. — 10392 (+749);

Житомирская обл. — 14257 (+391);

Закарпатская обл. — 14470 (+312);

Запорожская обл. — 9909 (+342);

Ивано-Франковская обл. — 20392 (+411);

Кировоградская обл. - 2514 (+116);

г. Киев — 37549 (+781);

Киевская обл. — 16464 (+345);

Львовская обл. — 29828 (+514);

Луганская обл. — 3635 (+60);

Николаевская обл. — 7782 (+208);

Одесская обл. — 24623 (+507);

Полтавская обл. — 9563 (+343);

Ровенская обл. — 19158 (+301);

Сумская обл. - 11750 (+242);

Тернопольская обл. — 20669 (+258);

Харьковская обл. — 36297 (+622);

Херсонская обл. — 3960 (+160);

Хмельницкая обл. — 15724 (+497);

Черновицкая обл. — 21658 (+385);

Черкасская обл. — 9157 (+205);

Черниговская обл. — 8763 (+132).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, вчера, 30 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина в Украине. В красную зону попали населенные пункты в 20 областях.