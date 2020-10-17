Очередной антирекорд: В Украине в течение суток подтвердили 6410 случаев COVID-19
Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве
По состоянию на утро 17 октября в Украине лабораторно подтвержден 293641 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.
За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине зафиксировали 6410 случаев COVID-19, что является новым антирекордом. Всего с начала пандемии выявлено 5517 летальных случаев от COVID-19, а 124113 пациентов смогли преодолеть болезнь.
За сутки выздороветь от коронавируса смогли 2146 человек, а 109 человек умерли в результате осложнений.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая обл. — 8233 (+163);
- Волынская обл. — 10682 (+167);
- Днепропетровская обл. — 10721 (+464);
- Донецкая обл. — 6776 (+118);
- Житомирская обл. — 9539 (+253);
- Закарпатская обл. — 11626 (+165);
- Запорожская обл. — 6259 (+97);
- Ивано-Франковская обл. — 16377 (+214);
- Кировоградская обл. — 1512 (+44);
- г. Киев — 30010 (+598);
- Киевская обл. — 12439 (+232);
- Львовская обл. — 24539 (+368);
- Луганская обл. — 2334 (+105);
- Николаевская обл. — 5567 (+231);
- Одесская обл. — 18519 (+506);
- Полтавская обл. — 5738 (+269);
- Ровенская обл. — 15646 (+248);
- Сумская обл. — 8524 (+272);
- Тернопольская обл. — 17160 (+244);
- Харьковская обл. — 27929 (+472);
- Херсонская обл. — 2380 (+116);
- Хмельницкая обл. — 10480 (+382);
- Черновицкая обл. — 17450 (+247);
- Черкасская обл. — 6619 (+232);
- Черниговская обл. — 6582 (+203).
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в Киеве в больнице №6 закончились все места для больных коронавирусом. Заведение является одним из опорных, где принимают больных COVID-19 с марта этого года.