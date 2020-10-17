live
Новости » Общество Читати новину українською

Очередной антирекорд: В Украине в течение суток подтвердили 6410 случаев COVID-19

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 17 октября в Украине лабораторно подтвержден 293641 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине зафиксировали 6410 случаев COVID-19, что является новым антирекордом. Всего с начала пандемии выявлено 5517 летальных случаев от COVID-19, а 124113 пациентов смогли преодолеть болезнь.

За сутки выздороветь от коронавируса смогли 2146 человек, а 109 человек умерли в результате осложнений.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая обл. — 8233 (+163);
  • Волынская обл. — 10682 (+167);
  • Днепропетровская обл. — 10721 (+464);
  • Донецкая обл. — 6776 (+118);
  • Житомирская обл. — 9539 (+253);
  • Закарпатская обл. — 11626 (+165);
  • Запорожская обл. — 6259 (+97);
  • Ивано-Франковская обл. — 16377 (+214);
  • Кировоградская обл. — 1512 (+44);
  • г. Киев — 30010 (+598);
  • Киевская обл. — 12439 (+232);
  • Львовская обл. — 24539 (+368);
  • Луганская обл. — 2334 (+105);
  • Николаевская обл. — 5567 (+231);
  • Одесская обл. — 18519 (+506);
  • Полтавская обл. — 5738 (+269);
  • Ровенская обл. — 15646 (+248);
  • Сумская обл. — 8524 (+272);
  • Тернопольская обл. — 17160 (+244);
  • Харьковская обл. — 27929 (+472);
  • Херсонская обл. — 2380 (+116);
  • Хмельницкая обл. — 10480 (+382);
  • Черновицкая обл. — 17450 (+247);
  • Черкасская обл. — 6619 (+232);
  • Черниговская обл. — 6582 (+203).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

Новости по теме: Япония предоставит Украине экспериментальные таблетки для лечения коронавируса

Ранее сообщалось, что в Киеве в больнице №6 закончились все места для больных коронавирусом. Заведение является одним из опорных, где принимают больных COVID-19 с марта этого года.

ZIK

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Местные власти вместо НКРЭКУ: Почему функции утверждения тарифов на ЖКУ хотят передать на места Обновленное карантинное зонирование и новый антирекорд COVID-19 в Украине: Главное на утро 16 октября Всеукраинский опрос от Зеленского: Зачем на самом деле спрашивать о коррупции и Донбассе и кому это нужно Первый вопрос от президента, ориентировочная стоимость вакцины от COVID-19 и смерть Александра Пономарива: Главное на утро 15 октября
Loading...

программы канала ZIK

Бюджет-2021. Местные выборы. COVID-19 в Украине | Ток-шоу
Правописание
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Судьба депутатов. Выплаты медикам. Выборы в городах красной зоны | Ток-шоу
Протест медиков на Волыни. Стрельба в Киеве. Раскладывал наркотики в Одессе | #Новости | 16.10.20
Президент влияет на избирательный процесс, а так не должно быть, - Кацман