Очередной антирекорд: В Украине в течение суток подтвердили 6410 случаев COVID-19

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 17 октября в Украине лабораторно подтвержден 293641 случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине зафиксировали 6410 случаев COVID-19, что является новым антирекордом. Всего с начала пандемии выявлено 5517 летальных случаев от COVID-19, а 124113 пациентов смогли преодолеть болезнь.

За сутки выздороветь от коронавируса смогли 2146 человек, а 109 человек умерли в результате осложнений.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. — 8233 (+163);

Волынская обл. — 10682 (+167);

Днепропетровская обл. — 10721 (+464);

Донецкая обл. — 6776 (+118);

Житомирская обл. — 9539 (+253);

Закарпатская обл. — 11626 (+165);

Запорожская обл. — 6259 (+97);

Ивано-Франковская обл. — 16377 (+214);

Кировоградская обл. — 1512 (+44);

г. Киев — 30010 (+598);

Киевская обл. — 12439 (+232);

Львовская обл. — 24539 (+368);

Луганская обл. — 2334 (+105);

Николаевская обл. — 5567 (+231);

Одесская обл. — 18519 (+506);

Полтавская обл. — 5738 (+269);

Ровенская обл. — 15646 (+248);

Сумская обл. — 8524 (+272);

Тернопольская обл. — 17160 (+244);

Харьковская обл. — 27929 (+472);

Херсонская обл. — 2380 (+116);

Хмельницкая обл. — 10480 (+382);

Черновицкая обл. — 17450 (+247);

Черкасская обл. — 6619 (+232);

Черниговская обл. — 6582 (+203).

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Ранее сообщалось, что в Киеве в больнице №6 закончились все места для больных коронавирусом. Заведение является одним из опорных, где принимают больных COVID-19 с марта этого года.