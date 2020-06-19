Очередной антирекорд COVID-19 в Украине: За сутки выявили более 920 новых случаев

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Общее количество заболевших приблизилось к 35 тысяч

По состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Украине лабораторно подтвердили 34 984 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Подтверждено 34 984 случая COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли. В течение последних суток лабораторно подтвержден 921 случай", - говорится в сообщении.

Всего заболевание подтвердили у 2 570 детей и 5 877 медиков. В госпитализации нуждались 9 767 лиц, подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. Также 25 217 больных находились на амбулаторном лечении. Среди лиц, которые выздоровели, - 3 548 медработников.

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Как отмечается, ситуация по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая обл. — 1596 (990 выздоровели);

Волынская обл. — 1673 (548 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 1021 (758 выздоровели);

Донецкая обл. — 350 (142 выздоровели);

Житомирская обл. — 1201 (609 выздоровели);

Закарпатская обл. — 1960 (833 выздоровели);

Запорожская обл. — 547 (385 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. — 1940 (1064 выздоровели);

г. Киев — 4176 (1332 выздоровели);

Киевская обл. — 2142 (994 выздоровели);

Кировоградская обл. — 604 (502 выздоровели);

Луганская обл. — 71 (52 выздоровели);

Львовская обл. — 3540 (663 выздоровели);

Николаевская обл. — 338 (264 выздоровели);

Одесская обл. — 1200 (510 выздоровели);

Полтавская обл. — 289 (262 выздоровели);

Ровенская обл. — 2693 (1467 выздоровели);

Сумская обл. — 246 (178 выздоровели);

Тернопольская обл. — 1605 (1050 выздоровели);

Харьковская обл. — 1744 (812 выздоровели);

Херсонская обл. — 185 (174 выздоровели);

Хмельницкая обл. — 608 (474 выздоровели);

Черкасская обл. — 585 (388 выздоровели);

Черновицкая обл. — 4211 (1470 выздоровели);

Черниговская обл. — 459 (112 выздоровели).

Напомним, недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предварительно определила три группы населения, которые получат вакцину от коронавирусной болезни COVID-19 в первую очередь.