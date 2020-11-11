Очереди с тестами на COVID-19 исчезнут через три недели, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото из открытых источников

Сейчас продолжаются закупки быстрых тестов на антиген

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что через три недели в Украине планируют решить вопрос с тестированием на COVID-19, после чего людям не придется больше стоять в очередях, чтобы сдать тест на коронавирус и потом долго ждать результат. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Наша стратегия тестирования, кроме ПЦР-тестирования, это еще быстрые тесты на антиген, которые мы сейчас закупаем, и буквально в ближайшие недели будем массово вводить. У нас также есть ИФА-тест на антиген, который существенно уменьшит нагрузку на лаборатории", - рассказал министр.

Учитывая это глава Минздрава прогнозирует, что "через три недели мы выйдем на отсутствие очередей".

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Напомним, ранее министр Максим Степанов заявил, что сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине будет храниться до апреля.