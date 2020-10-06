Оценки онлайн: В Украине запустили "пилот" школьных е-журналов и е-дневников

В Украине начали испытывать школьные электронные дневники и журналы Фото из открытых источников

После успешного тесирования электронные дневники и журналы станут доступными всем украинским школам

Министерство образования и науки начало в Украине испытание бесплатных приложений для ведения школьных электронных дневников и журналов. В пилотном проекте примут участие два-три заведения каждой области. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Как отмечается, тестирование электронных приложений продлится с 5 по 16 октября. После чего, ориентировочно в ноябре этого года, государственные е-журналы и е-дневники станут доступными всем украинским школам на безвозмездной основе.

"Есть достаточно коммерческих предложений по комплексным цифровым решениям для школ, которые содержат эти сервисы. Но не все школы могут себе позволить их финансово. Поэтому мы предлагаем базовую бесплатную версию электронных журналов и дневников, а школы уже смогут выбирать", – отметил заместитель Министра образования и науки Артур Селецкий.

По данным МОН, те школы, которые перейдут на ведение электронных журналов, смогут отказаться от их дублирования в бумажном виде. Для этого МОН готовит соответствующие изменения в ряд нормативно-правовых документов.

"А в будущем, благодаря широкому применению электронных журналов, когда ученик меняет школу, вся информация о его успешности, достижениях и т. д. будет следовать за ним в новое учебное заведение. А для нас будет открыта еще и возможность перенаправить за таким учеником государственные средства на его обучение", – добавил Артур Селецкий.

Напомним, ранее в МОН сообщали, что во время дистанционного обучения учебные заведения могут ввести собственную шкалу оценивания и не выставлять ученикам баллы по определенным предметам.