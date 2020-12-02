Обязательную вакцинацию от COVID-19 поддерживают 30% "слуг народа", – Дубинский

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Было очень много замечаний и споров, нет консолидированной позиции, говорит парламентарий

Законопроект об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 поддерживают примерно 30% "слуг народа".

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Парламентарий рассказал о сегодняшнем заседании фракции монобольшинства и о вопросах, которые рассматривали депутаты.

"Примерно 30% депутатов готовы поддержать законопроект об обязательной вакцинации. Ощущение, что голосов нет. Очень много замечаний, очень много споров, нет консолидированной позиции, поэтому, я думаю, что на сегодняшний момент законопроект об обязательном вакцинировании не пройдет", – сказал Александр Дубинский.

Как сообщали, на заседании 2 декабря Кабинет министров внес изменения в постановление 20 марта 2020 г. № 224, которым утвержден перечень лекарственных средств и медицинских изделий, освобождающихся от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость. Постановлением в перечень включены Vaccines (вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).

Ранее стало известно, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года и рассчитывают сделать прививку максимальному количеству украинцев.