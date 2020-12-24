Обязательное использование украинского языка в бизнесе: Профессор Журавский предостерег от раздора в обществе

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

В условиях пандемии надо уменьшить давление на бизнес и на субъекты хозяйственной деятельности

Штрафы бизнесу, которые предусмотренные законом о функционировании украинского языка за его неиспользование, могут привести к раздору в украинском обществе.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Виталий Журавский отметил, что законопроект, который недавно зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты от фракции "Слуга народа", которым предлагается отменить штрафы за неиспользование украинского языка в сфере обслуживания, является крайне необходимым и важным для страны именно сегодня.

"Ведь в условиях пандемии надо уменьшить давление на бизнес, на субъекты хозяйственной деятельности. Это абсолютно нормально",- сказал гость ток-шоу.

Профессор не исключает, что штрафы бизнесу, которые предусмотрены законом о функционировании украинского языка за его неиспользование, могут привести к раздору в украинском обществе.

"Надо опираться на общественное мнение. Потому что штрафы именно, я подчеркну, в сфере услуг, вызывают больше сопротивления и раздражение в обществе. Те законы, которые не поддерживаются обществом, они не работают. Это называется фетишизация законов. А в этом законе – о функционировании украинского языка как государственного, есть санкции и для тех, кто не использует украинский язык в сфере культуры, образования, медицины. В законопроекте, который предложили "слуги народа", этого нет. Речь идет только о субъектах предпринимательской деятельности и сфере услуг. И я этот закон поддерживаю", – акцентировал академик Журавский.

Новости по теме: С января 2021 года языком обслуживания потребителей станет украинский, - языковой омбудсмен

Напомним, недавно языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень назвал сферы, которые с 16 января должны перейти на украинский язык.

По его словам, переход будет касаться сферы торговли, а также образовательных, социальных услуг и медицинского обслуживания.

Следует отметить, что Тарас Кремень предложил украинцам оставлять записи о нарушении языкового законодательства в книгах жалоб и предложений.